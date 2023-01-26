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В Улан-Удэ из-за юза столкнулись две машины и трамвай

В Улан-Удэ из-за юза столкнулись две машины и трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако в соцсетях решили, что у очередного вагона отказали тормоза

Недавно аварийный комиссар из Улан-Удэ Батыр Артыков опубликовал фото, сделанное на улице Гагарина в Улан-Удэ. Автор снимка  заявил, что трамвай «залетел» в микрик, потому что у него якобы отказали тормоза. Дело было на остановке «Универмаг Юбилейный»
 
После недавнего инцидента с отказавшими тормозами жители бурятской столицы решили, что в городе началось какое-то «восстание трамваев». Однако в МУП «Управление трамвая» заявление Артыков назвали недостоверным и посоветовали ему изучить «специфику движения транспортных средств в зимнее время».
 
- Зимой  – особенно во время осадков и при усилении морозов  – увеличивается тормозной путь трамвая из-за такого явления как «юз», – пояснили в МУП «Управление трамвая». – Юз – это скольжение колеса по опорной поверхности. То есть при замедлении (торможении) происходит неконтролируемое скольжение по рельсам. Особенно часто юз случается в холодное время года из-за загрязнения и образования наледи рельсового пути.
 
Подобные загрязнения встречаются на участках, расположенных на одном уровне с проезжей частью. А на Гагарина это усугубляется ещё и из-за уклона дороги, рассказали на предприятии.
 
- В сложных погодных условиях дистанция между транспортными средствами должна быть увеличенной, но на таком совмещённом полотне водители, неожиданно перестраиваясь на трамвайные пути в попутном направлении и в непосредственной близости от трамвая, сокращают дистанцию и создают угрозу ДТП, – добавили в МУП.

После оформления ДТП вагон продолжил движение по маршруту. Улан-удэнских автомобилистов просят не перестаиваться на рельсы в непосредственной близости от движущегося трамвая.
 
- Учитывайте, что в зимнее время его тормозной путь увеличивается в два раза. Просим принять к сведению эту информацию и пешеходов, которые тоже являются участниками дорожного движения. Пересекая проезжую часть и трамвайные пути в неположенном месте или не убедившись в безопасности движения, вы создаёте угрозу наезда и подвергаете свою жизнь опасности, – отметили в «Управлении трамвая».

ДТП трамвай

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