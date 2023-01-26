Мужчина оборудовал семь тайников по всему городу
В сентябре 2022 года житель Иркутска согласился заняться закладками. Указания он получал у неустановленного человека через соцсети.
Получив партию наркотиков синтетического происхождения, мужчина оборудовал семь тайников-закладок по всему городу. Однако его быстро задержали транспортные полицейские.
- При себе у мужчины имелось ещё 13 закладок, подготовленных для сбыта. Всего транспортными полицейскими из незаконного оборота изъято более шести гр синтетического наркотического средства, предназначенного для реализации кругу лиц, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Октябрьский районный суд Иркутска признал подсудимого виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах».
Мужчине назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Иркутске закладчика приговорили к шести годам колонии
Происшествия, Фото:
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