Как выяснилось, собака сорвалась с цепи
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 25 января, в селе Кырен Тункинского района Бурятии собака напала на девочку, ученицу второго класса. Речь идёт не о бездомных псах, а о хозяйской собаке, сорвавшейся с цепи.
Ребёнку оперативно оказали медпомощь в хирургическом отделении медучреждения - у девочки диагностирована рвано-укушенная рана правого предплечья. Об этом сообщили в администрации Тункинского района со ссылкой на начальника управления образования.
- Получилось, что хозяйская собака одного из соседских домов, обычно всегда находящаяся на привязи, вырвалась со двора на улицу. Хозяева собаки вину признают, она будет усыплена, - сообщили в райадминистрации.
Также хозяева собаки содействовать семье в восстановлении здоровья ребёнка.
В Бурятии усыпят хозяйскую собаку, напавшую на девочку
Происшествия, Фото:
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