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В Бурятии усыпят хозяйскую собаку, напавшую на девочку

В Бурятии усыпят хозяйскую собаку, напавшую на девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Как выяснилось, собака сорвалась с цепи

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 25 января, в селе Кырен Тункинского района Бурятии собака напала на девочку, ученицу второго класса. Речь идёт не о бездомных псах, а о хозяйской собаке, сорвавшейся с цепи.

Ребёнку оперативно оказали медпомощь в хирургическом отделении медучреждения - у девочки диагностирована рвано-укушенная рана правого предплечья. Об этом сообщили в администрации Тункинского района со ссылкой на начальника управления образования.

- Получилось, что хозяйская собака одного из соседских домов, обычно всегда находящаяся на привязи, вырвалась со двора на улицу. Хозяева собаки вину признают, она будет усыплена, - сообщили в райадминистрации.

Также хозяева собаки содействовать семье в восстановлении здоровья ребёнка. 
собаки

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