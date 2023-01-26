В центре Улан-Удэ произошло ДТП с бензовозом







В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что обошлось без пострадавших.



Однако неудобства испытывали другие автомобилисты, ведь в результате дорожного происшествия оказалась перекрыта полоса движения в сторону Левого берега.



Сегодня, 26 января, около 11 часов в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло ДТП. Здесь столкнулись иномарка и бензовоз.Момент аварии сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как водитель легковушки пытался проскочить перед поворачивающим бензовозом, но в результате врезался в него. Бензовоз «утянул» иномарку за собой на противоположную полосу движения.