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В центре Улан-Удэ произошло ДТП с бензовозом

В центре Улан-Удэ произошло ДТП с бензовозом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В бензовоз врезалась иномарка

Сегодня, 26 января, около 11 часов в центре Улан-Удэ на улице Борсоева произошло ДТП. Здесь столкнулись иномарка и бензовоз.

Момент аварии сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как водитель легковушки пытался проскочить перед поворачивающим бензовозом, но в результате врезался в него. Бензовоз «утянул» иномарку за собой на противоположную полосу движения.

 
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что обошлось без пострадавших.

Однако неудобства испытывали другие автомобилисты, ведь в результате дорожного происшествия оказалась перекрыта полоса движения в сторону Левого берега.
ДТП

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