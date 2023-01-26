Ангарчанка взяла в кредит 740 тысяч и перечислила их мошенникам

Женщина думала, что сможет заработать на инвестициях



71-летняя жительница Ангарска, желая заработать на инвестировании, перечислила мошенникам 740 тысяч рублей. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



В начале января, просматривая видеоролики в Сети, пенсионерка наткнулась на рекламу об инвестициях в одной из крупных компаний страны. Для этого женщина прошла по ссылке и оставила для связи свой номер телефона. Чуть позже ей позвонила девушка, представившаяся брокером. Она попросила скачать на смартфон дополнительные программы и внести деньги для начала торговли.



Так как свободных средств у женщины не было, она взяла заём в банке и перевела на указанный счёт 380 тысяч рублей. Спустя неделю ангарчанка решила увеличить свой заработок, добавив ещё 360 тысяч рублей, также взятые в кредит.



Вывести средства обратно у пенсионерки не получилось, как и связаться с брокерами. Когда стало очевидно, что деньгами завладели мошенники, пенсионерка сообщила обо всём в полицию.



По факту мошеннических действий, совершённых в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

