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На севере Бурятии произошло ещё одно землетрясение

На севере Бурятии произошло ещё одно землетрясение
Происшествия,  Фото:«Муя-инфо.24/7», seis-bykl.ru
Муйский район тряхнуло дважды за день

В среду, 25 января, в Муйском районе Бурятии зарегистрировали ещё одно сейсмособытие. Оно произошло в 16:29 по местному времени. Эпицентр находился в 22 километрах от Северомуйска.

Магнитуда землетрясения составила 3,2, сообщается в группе «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН». Подземные толчки в районе магнитудой 4,3 также зафиксировали утром того же дня. Очаг был в 16 с половиной километрах к юго-востоку от Северомуйска. 

В единых дежурно-диспетчерских службах Муйского и Северо-Байкальского районов накануне сообщили, что утреннее землетрясение в населённых пунктах не ощущалось. Все объекты жизнеобеспечения работали в штатном режиме. 
землетрясение

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