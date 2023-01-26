На севере Бурятии произошло ещё одно землетрясение

Муйский район тряхнуло дважды за день
В среду, 25 января, в Муйском районе Бурятии зарегистрировали ещё одно сейсмособытие. Оно произошло в 16:29 по местному времени. Эпицентр находился в 22 километрах от Северомуйска.
Магнитуда землетрясения составила 3,2, сообщается в группе «Муя-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН». Подземные толчки в районе магнитудой 4,3 также зафиксировали
утром того же дня. Очаг был в 16 с половиной километрах к юго-востоку от Северомуйска.
В единых дежурно-диспетчерских службах Муйского и Северо-Байкальского районов накануне сообщили, что утреннее землетрясение в населённых пунктах не ощущалось. Все объекты жизнеобеспечения работали в штатном режиме.
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