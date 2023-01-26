Покусанному собакой мальчику в Иркутской области выплатят 20 тысяч

На ребёнка напала бездомная собака



В августе 2022 года в квартале Нефтяников посёлка Кутулик Аларского района маленького ребёнка укусила безнадзорная собака. Отец мальчика обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.



Прокуратурой в суд был направлен иск с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.



- Аларский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице законного представителя компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

