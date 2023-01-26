26 января

25 января

Популярное

Покусанному собакой мальчику в Иркутской области выплатят 20 тысяч

Покусанному собакой мальчику в Иркутской области выплатят 20 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
На ребёнка напала бездомная собака

В августе 2022 года в квартале Нефтяников посёлка Кутулик Аларского района маленького ребёнка укусила безнадзорная собака. Отец мальчика обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.

Прокуратурой в суд был направлен иск с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.

- Аларский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице законного представителя компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.
Иркутская область собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Двое читинцев ограбили 71-летнего пенсионера
Двое читинцев ограбили 71-летнего пенсионера
Происшествия, 26.01.2023
Они забрали у пожилого мужчины 61 тысячу рублей 
В Забайкалье в сгоревшем доме обнаружили два трупа
В Забайкалье в сгоревшем доме обнаружили два трупа
Происшествия, 26.01.2023
Проводится доследственная проверка
В пригороде Улан-Удэ тушат пожар
В пригороде Улан-Удэ тушат пожар
Происшествия, 26.01.2023
На месте работают 12 пожарных
В Улан-Удэ из-за юза столкнулись две машины и трамвай
В Улан-Удэ из-за юза столкнулись две машины и трамвай
Происшествия, 26.01.2023
Однако в соцсетях решили, что у очередного вагона отказали тормоза
В Иркутске закладчика приговорили к шести годам колонии
В Иркутске закладчика приговорили к шести годам колонии
Происшествия, 26.01.2023
Мужчина оборудовал семь тайников по всему городу
В Бурятии усыпят хозяйскую собаку, напавшую на девочку
В Бурятии усыпят хозяйскую собаку, напавшую на девочку
Происшествия, 26.01.2023
Как выяснилось, собака сорвалась с цепи
На севере Бурятии произошло ещё одно землетрясение
На севере Бурятии произошло ещё одно землетрясение
Происшествия, 26.01.2023
Муйский район тряхнуло дважды за день
Ангарчанка взяла в кредит 740 тысяч и перечислила их мошенникам
Ангарчанка взяла в кредит 740 тысяч и перечислила их мошенникам
Происшествия, 26.01.2023
Женщина думала, что сможет заработать на инвестициях
В Бурятии произошёл пожар на производственной базе
В Бурятии произошёл пожар на производственной базе
Происшествия, 26.01.2023
Возгорание обнаружили работники базы
В Иркутске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей
В Иркутске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей
Происшествия, 26.01.2023
Две столкнувшиеся машины отбросило на две припаркованные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^