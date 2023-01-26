На ребёнка напала бездомная собака
В августе 2022 года в квартале Нефтяников посёлка Кутулик Аларского района маленького ребёнка укусила безнадзорная собака. Отец мальчика обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Прокуратурой в суд был направлен иск с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.
- Аларский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице законного представителя компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.
Покусанному собакой мальчику в Иркутской области выплатят 20 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На ребёнка напала бездомная собака
Они забрали у пожилого мужчины 61 тысячу рублей
Инцидент произошёл в конце прошлого года
Проводится доследственная проверка
На месте работают 12 пожарных
Лесники услышали звук бензопилы
Транспортная прокуратура проводит проверку
Однако в соцсетях решили, что у очередного вагона отказали тормоза
Мужчина оборудовал семь тайников по всему городу
Как выяснилось, собака сорвалась с цепи
В бензовоз врезалась иномарка
Муйский район тряхнуло дважды за день
Женщина думала, что сможет заработать на инвестициях
Возгорание обнаружили работники базы
Две столкнувшиеся машины отбросило на две припаркованные