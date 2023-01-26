В Бурятии произошёл пожар на производственной базе

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Возгорание обнаружили работники базы



Вечером 25 января сгорела деревянная постройка на территории производственной базы в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Возгорание обнаружили работники базы, которые вызвали пожарную охрану.



На момент прибытия пожарных полыхала постройка на площади 200 кв.м. Под одной крышей находилась сторожка, сарай и неэксплуатируемая водокачка.



Обошлось без пострадавших.



Причиной пожара стал перекал печи.



- Очаг возгорания пожарные обнаружили в сторожке, по предварительным данным, причиной пожара послужил перекал печной трубы. По дощатой крыше здания огонь быстро распространился на все строения. К счастью, пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Возгорание тушили семь пожарных и две автоцистерны. На ликвидацию открытого огня ушло 30 минут.



Огонь уничтожил постройку.

