Возгорание обнаружили работники базы
Вечером 25 января сгорела деревянная постройка на территории производственной базы в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. Возгорание обнаружили работники базы, которые вызвали пожарную охрану.
На момент прибытия пожарных полыхала постройка на площади 200 кв.м. Под одной крышей находилась сторожка, сарай и неэксплуатируемая водокачка.
Обошлось без пострадавших.
Причиной пожара стал перекал печи.
- Очаг возгорания пожарные обнаружили в сторожке, по предварительным данным, причиной пожара послужил перекал печной трубы. По дощатой крыше здания огонь быстро распространился на все строения. К счастью, пострадавших нет, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание тушили семь пожарных и две автоцистерны. На ликвидацию открытого огня ушло 30 минут.
Огонь уничтожил постройку.
В Бурятии произошёл пожар на производственной базе
Происшествия, Фото:
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