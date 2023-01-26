В Иркутске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей









25 января около 22 часов в Иркутске произошло ДТП с участием четырёх машин.Установлено, что на пересечении улиц Партизанская и Софьи Перовской сперва столкнулись «Тойота Веросса» и «Субару Форестер». После обе машины отбросило на припаркованные автомобили «Ниссан Санни» и «Тойота Королла».В результате дорожного происшествия никто не пострадал.- После столкновения автомашин между участниками произошёл конфликт. Автомобили помещены на специализированную стоянку. По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех очевидцев ДТП либо лиц, располагающих дополнительной информацией, обратиться в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 8(3952)21-76-00, 8(3952)21-76-01 или 02.