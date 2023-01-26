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В Иркутске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей

В Иркутске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Две столкнувшиеся машины отбросило на две припаркованные

25 января около 22 часов в Иркутске произошло ДТП с участием четырёх машин.

Установлено, что на пересечении улиц Партизанская и Софьи Перовской сперва столкнулись «Тойота Веросса» и «Субару Форестер». После обе машины отбросило на припаркованные автомобили «Ниссан Санни» и «Тойота Королла».


В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

- После столкновения автомашин между участниками произошёл конфликт. Автомобили помещены на специализированную стоянку. По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.


Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех очевидцев ДТП либо лиц, располагающих дополнительной информацией, обратиться в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 8(3952)21-76-00, 8(3952)21-76-01 или 02.

ДТП

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