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Жительница Бурятии украла у пенсионерки телефон и банковские карты

Жительница Бурятии украла у пенсионерки телефон и банковские карты
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Её задержали росгвардейцы

В посёлке Каменск Кабанского района сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанная женщина обокрала пенсионерку, к которой пришла в гости. Она стащила сотовый телефон и банковские карты, когда хозяйка после распития спиртного уснула.

- Злоумышленница скрылась с места преступления и сдала телефон в ломбард, а похищенными картами не смогла воспользоваться, так как они были заблокированы, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

39-летняя ранее судимая местная жительница была доставлена в полицию, где созналась в краже.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Украденный телефон, стоимостью более 13 тысяч рублей, изъят и возвращён потерпевшей.
кража Росгвардия

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