Жительница Бурятии украла у пенсионерки телефон и банковские карты

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Её задержали росгвардейцы



В посёлке Каменск Кабанского района сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже.



В ходе разбирательства было установлено, что задержанная женщина обокрала пенсионерку, к которой пришла в гости. Она стащила сотовый телефон и банковские карты, когда хозяйка после распития спиртного уснула.



- Злоумышленница скрылась с места преступления и сдала телефон в ломбард, а похищенными картами не смогла воспользоваться, так как они были заблокированы, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



39-летняя ранее судимая местная жительница была доставлена в полицию, где созналась в краже.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Украденный телефон, стоимостью более 13 тысяч рублей, изъят и возвращён потерпевшей.

