Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского

Происшествия, Фото: из архива

Полицейский прибыл по сообщению от соседей



25-летняя жительница города Гусиноозёрск признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



В суде установлено, что в августе 2022 года по сообщению жителей многоквартирного дома о нарушениях правил тишины участковый уполномоченный полиции прибыл в квартиру. Его встретила пьяная хозяйка квартиры, которая отказалась давать пояснения. Женщина толкнула сотрудника полиции и, закрывая дверь, повредила ему руку и ногу. Кроме того, направляя нож на представителя власти, она угрожала ему убийством.



- Гусиноозёрский городской суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

