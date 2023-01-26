Жительницу Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского

Полицейский прибыл по сообщению от соседей
25-летняя жительница города Гусиноозёрск признана виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
В суде установлено, что в августе 2022 года по сообщению жителей многоквартирного дома о нарушениях правил тишины участковый уполномоченный полиции прибыл в квартиру. Его встретила пьяная хозяйка квартиры, которая отказалась давать пояснения. Женщина толкнула сотрудника полиции и, закрывая дверь, повредила ему руку и ногу. Кроме того, направляя нож на представителя власти, она угрожала ему убийством.
- Гусиноозёрский городской суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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