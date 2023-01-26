В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Столкнулись трамвай и автомобиль



В среду, 25 января, в 18:43 в районе остановки «Аптека» в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись трамвай маршрута №1 и автомобиль.



В этой связи закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 с «Элеватора» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



Время простоя составило 35 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

