Столкнулись трамвай и автомобиль
В среду, 25 января, в 18:43 в районе остановки «Аптека» в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись трамвай маршрута №1 и автомобиль.
В этой связи закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 5 с «Элеватора» в сторону конечной станции «Шишковка». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
Время простоя составило 35 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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