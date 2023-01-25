Житель Бурятии огрел по голове бутылкой отвергнувшую его женщину

43-летняя дама проигнорировала ухаживания кавалера









Злоумышленника уже задержали и возбудили против него уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.



Этот инцидент произошёл в Новоорском районе Оренбургской области. В дежурную часть МВД позвонили из скорой. Как выяснилось, за помощью к медикам обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ей нанесли телесные повреждения.Во время проверки полицейские выяснили, что потерпевшую ударили по голове стеклянной бутылкой. Это сделал 52-летний житель Бурятии, который приехал в Новоорский район погостить. Парочка познакомилась накануне инцидента.На следующий день дама и мужчина выпивали у знакомых. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора – собутыльник оказывал женщине знаки внимания, которые она проигнорировала.