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Житель Бурятии огрел по голове бутылкой отвергнувшую его женщину

Житель Бурятии огрел по голове бутылкой отвергнувшую его женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
43-летняя дама проигнорировала ухаживания кавалера

Этот инцидент произошёл в Новоорском районе Оренбургской области. В дежурную часть МВД позвонили из скорой. Как выяснилось, за помощью к медикам обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ей нанесли телесные повреждения.

Во время проверки полицейские выяснили, что потерпевшую ударили по голове стеклянной бутылкой. Это сделал 52-летний житель Бурятии, который приехал в Новоорский район погостить. Парочка познакомилась накануне инцидента.

На следующий день дама и мужчина выпивали у знакомых. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора – собутыльник оказывал женщине знаки внимания, которые она проигнорировала. 

Злоумышленника уже задержали и возбудили против него уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
избиение

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