Деревья незаконно рубили на территории Киренского лесничества
Киренский районный суд Иркутской области вынес приговор 58-летнему местному жителю, который организовал незаконную рубку леса в особо крупном размере.
Незаконный бизнес полицейские пресекли в 2020 году.
- В суде установлено, что в период с 2019 по 2020 гг подсудимый под видом законной предпринимательской деятельности в сфере лесопользования с привлечением работников, не осведомлённых о противоправном характере его действий, организовал незаконную рубку деревьев на территории Киренского лесничества Иркутской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Мужчина предоставил бригаде лесорубов технику, пилы, ГСМ, указав места произрастания ликвидной древесины. Кстати, эти места указали сотрудники лесничества – на них также возбуждены уголовные дела.
Причинённый ущерб государству составил свыше 22 млн рублей.
В связи с тем, что бизнесмен сотрудничал со следствием, его приговорили к 1 году 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права заниматься лесозаготовкой на два года. Приговор в законную силу пока не вступил.
Жителя Иркутской области осудили за рубку леса на 22 млн рублей
Происшествия, Фото:
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