В Бурятии произошло незаметное землетрясение

На этот раз тряхнуло Муйский район
Утром 25 января в Бурятии вновь зарегистрировали сейсмособытие. Оно произошло в 11:57 по местному времени в Муйском районе.
Эпицентр находился в 16 с половиной километрах к юго-востоку от Северомуйска, сообщили в республиканском управлении МЧС. Магнитуда землетрясения составила 4,3.
В единых дежурно-диспетчерских службах Муйского и Северо-Байкальского районов сообщили, что толчки в населённых пунктах не ощущались. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Все сейсмособытия характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда.
Как сообщал «Байкал-Daily», в предыдущий раз Бурятию «тряхнуло» в середине января. До Тункинского района докатилось монгольское землетрясение.
Эпицентр находился в районе озера Хубсугул в Монголии, в 96 километрах к юго-западу от посёлка Монды. Магнитуда составила 4,1,
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