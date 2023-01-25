В Бурятии отца двоих детей оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил

Мужчине придётся раскошелиться на 15 тысяч рублей









Постановление пока не вступило в законную силу, так что сельчанин вправе его обжаловать.





40-летний житель Кабанска предстал перед судом за дискредитацию Вооружённых сил России. Как выяснилось, он нанёс на стену одного из местных детских учреждений провокационный лозунг аэрозольной краской зелёного цвета. На сельчанина составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20. 3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан»).Мужчину признали виновным. При назначении наказания суд учёл, что он признал свою вину, раскаялся в содеянном и привлекается к административной ответственности впервые, а также отсутствие постоянного места работы и наличие на иждивении у сельчанина двоих несовершеннолетних детей. Отягчающим обстоятельством послужило совершение административного правонарушения в состоянии опьяненияВ итоге отцу двоих детей назначили штраф размером ниже минимального в 30 тысяч рублей, который предусматривает часть 1 статье 20.3.3 КоАП РФ. Ему придётся заплатить за свою выходку 15 тысяч.