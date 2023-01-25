В Бурятии отца двоих детей оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил

Мужчине придётся раскошелиться на 15 тысяч рублей
40-летний житель Кабанска предстал перед судом за дискредитацию Вооружённых сил России. Как выяснилось, он нанёс на стену одного из местных детских учреждений провокационный лозунг аэрозольной краской зелёного цвета. На сельчанина составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20. 3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан»).
Мужчину признали виновным. При назначении наказания суд учёл, что он признал свою вину, раскаялся в содеянном и привлекается к административной ответственности впервые, а также отсутствие постоянного места работы и наличие на иждивении у сельчанина двоих несовершеннолетних детей. Отягчающим обстоятельством послужило совершение административного правонарушения в состоянии опьянения
В итоге отцу двоих детей назначили штраф размером ниже минимального в 30 тысяч рублей, который предусматривает часть 1 статье 20.3.3 КоАП РФ. Ему придётся заплатить за свою выходку 15 тысяч.
Постановление пока не вступило в законную силу, так что сельчанин вправе его обжаловать.
Владелец увидел, что его автомобиль двигается по городу, благодаря мобильному приложению
Деревья незаконно рубили на территории Киренского лесничества
Мужчине придётся раскошелиться на 15 тысяч рублей
На этот раз тряхнуло Муйский район
Полиция проводит проверку
Тела обнаружили местные жители
Таких пожаров становится всё больше из-за морозов
Её он спрятал в спичечном коробке
Следователи рассказали подробности громкого дела об исчезновении 13-летней девочки
Мужчина намеревался отомстить соседу за шумный ремонт
Возгорание обнаружили сотрудники
Инцидент произошёл на улице Николая Петрова
В Кабанске на теплосетях произошла авария
Такое решение принял суд
Пожарные оперативно выезжают на тушения