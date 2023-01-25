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В Бурятии на месте пожара нашли два трупа

В Бурятии на месте пожара нашли два трупа
Происшествия, 
Тела обнаружили местные жители

Утром 25 января в Хоринском районе Бурятии на месте пожара обнаружили тела двух мужчин, 58 лет и 61 года.

Пожар произошёл в местности Шара-Хунды, вблизи селе Баян-Гол.

- На месте пожара в личном подсобном хозяйстве местные жители обнаружили тела двух погибших мужчин 1961 и 1964 годов рождения. Сообщений о данном пожаре в пожарную охрану не поступало, к ликвидации возгорания подразделения пожарной охраны не привлекались. В результате происшествия жилое строение было полностью уничтожено огнём, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Она устанавливает причины и обстоятельства гибели мужчин.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 января в селе Ганзурино Иволгинского района в сгоревшей квартире погиб мужчина.
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