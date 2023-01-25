25 января

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В Бурятии «Лада» сгорела из-за электрокотла

В Бурятии «Лада» сгорела из-за электрокотла
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Таких пожаров становится всё больше из-за морозов

Из-за морозов в Бурятии участилось количество возгораний автомобилей.

- Автовладельцы прибегают к различным способом обогрева собственного авто. Порой даже самые безопасные влекут за собой беду, - отмечают в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, утром 24 января на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома по улице Ленина в селе Тарбагатай. Там загорелся моторный отсек «Лады Калина».


Пожарным понадобилось менее 10 минут для ликвидации открытого огня.

Причиной возгорания, по предварительным данным, послужило короткое замыкание электрокотла в автомобиле. 

пожар автомобили

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