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В Забайкалье подследственный пытался пронести в СИЗО сим-карту

В Забайкалье подследственный пытался пронести в СИЗО сим-карту
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Её он спрятал в спичечном коробке

В СИЗО-2 в городе Краснокаменск Забайкальского края во время личного обыска у подследственного обнаружили сим-карту для телефона. Мужчина спрятал её в сумке с документами в спичечную коробку.

При обнаружении запрещённого предмета сотрудник тут же составил рапорт. Подследственного привлекли к дисциплинарной ответственности и отправили в карцер, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

– Приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы края является пресечение поступления запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, – отмечает начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Ведерников. – Разъяснительная работа на предмет соблюдения норм административного законодательства проводится как с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, так и со всеми посетителями исправительных учреждений края.
СИЗО

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