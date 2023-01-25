В Забайкалье подследственный пытался пронести в СИЗО сим-карту

Происшествия, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Её он спрятал в спичечном коробке



В СИЗО-2 в городе Краснокаменск Забайкальского края во время личного обыска у подследственного обнаружили сим-карту для телефона. Мужчина спрятал её в сумке с документами в спичечную коробку.



При обнаружении запрещённого предмета сотрудник тут же составил рапорт. Подследственного привлекли к дисциплинарной ответственности и отправили в карцер, сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.



– Приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы края является пресечение поступления запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, – отмечает начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Ведерников. – Разъяснительная работа на предмет соблюдения норм административного законодательства проводится как с подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными, так и со всеми посетителями исправительных учреждений края.

