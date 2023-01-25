В Улан-Удэ уснувший за рулём водитель врезался в аптеку









В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что мужчина попросту уснул за рулём.



- По предварительным данным, водитель уснул за рулём. Освидетельствование показало, что мужчина трезв, - сообщили в Госавтоинспекции.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре 2022 года на улице Бабушкина в Улан-Удэ уснувший водитель автомобиля Honda Stream



В июне в Мухоршибирском районе произошло крупное ДТП:



В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что мужчина попросту уснул за рулём.- По предварительным данным, водитель уснул за рулём. Освидетельствование показало, что мужчина трезв, - сообщили в Госавтоинспекции.Как сообщал «Байкал-Dailу», в октябре 2022 года на улице Бабушкина в Улан-Удэ уснувший водитель автомобиля Honda Stream врезался в Fit, а затем протаранил и снёс металлическое ограждение В июне в Мухоршибирском районе произошло крупное ДТП: в столкновении микрогрузовика и автобуса пострадали 13 человек . Тогда также сообщалось, что виновник аварии, предположительно, уснул за рулём.

Сегодня утром в Улан-Удэ 39-летний водитель Toyota Premio врезался в здание аптеки. ДТП произошло на улице Николая Петрова.Происшествие засняла камера видеонаблюдения. На записи видно, что водитель даже не пытался тормозить, въезжая в аптеку. Удар был настолько сильный, что со здания посыпалась штукатурка.