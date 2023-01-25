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Житель Иркутской области на глазах у омича украл его телефон

Житель Иркутской области на глазах у омича украл его телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина стащил заряжающийся телефон

В зале ожидания станции Лена 33-летний житель Омской области поставил на зарядку сотовый телефон, находясь поблизости. 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, решил стащить гаджет для дальнейшей продажи.

Мужчина подошёл к телефону и на глазах у владельца телефона украл его, после чего сбежал. Стоимость составила почти шесть тысяч рублей.

- Находившиеся в зале сотрудники патрульно-постовой службы Ленского линейного отдела полиции задержали грабителя с поличным и доставили в дежурную часть, где телефон был изъят. Мужчина пояснил, что планировал продать похищенный мобильный телефон, а деньги потратить на личные нужды. В настоящее время имущество возвращено владельцу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабёж». В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.


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