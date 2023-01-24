24 января

23 января

Популярное

В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег

В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он пытался вывезти свыше 10 тысяч долларов наличными

В Иркутске предстанет перед судом житель Кемеровской области. Его обвиняют по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере».

Инцидент случился в декабре 2022 года в международном аэропорту Иркутска. Пассажир, вылетающий в столицу Монголии, прошёл в зону таможенного контроля по «зелёному» коридору. Там он заявил, что у него нет товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию

При досмотре его чемодана сотрудники таможенной службы обнаружили кучу наличных купюр в эквиваленте, превышающий по таможенным правилам 10 тысяч долларов США.

- Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного акта будет направлено транспортной прокуратурой в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
контрабанда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег
В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег
Происшествия, 24.01.2023
Он пытался вывезти свыше 10 тысяч долларов наличными
В Бурятии стали известны подробности исчезновения 13-летней девочки
В Бурятии стали известны подробности исчезновения 13-летней девочки
Происшествия, 24.01.2023
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы  
Улан-удэнец умыкнул унты из незапертой квартиры
Улан-удэнец умыкнул унты из незапертой квартиры
Происшествия, 24.01.2023
Хозяйка квартиры обнаружили пропажу вещей только утром
В Бурятии 67-летний водитель сбил корову и попал в больницу
В Бурятии 67-летний водитель сбил корову и попал в больницу
Происшествия, 24.01.2023
Автомобиль получил серьёзные механические повреждения
В Иркутской области осудили женщину, заказавшую препараты для похудения
В Иркутской области осудили женщину, заказавшую препараты для похудения
Происшествия, 24.01.2023
Женщина заказала сильнодействующие препараты из Казахстана
В Бурятии отец вывел детей из горящего дома
В Бурятии отец вывел детей из горящего дома
Происшествия, 24.01.2023
Пожар произошёл из-за перекала печной трубы
Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом
Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом
Происшествия, 24.01.2023
Пьяный мужчина бил в грудь пенсионерке и сломал ей рёбра
Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Происшествия, 24.01.2023
Пострадавший две недели провёл на больничном
В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей
В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей
Происшествия, 24.01.2023
Агрессивное животное кидалось и на самих ребятишек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^