Он пытался вывезти свыше 10 тысяч долларов наличными
В Иркутске предстанет перед судом житель Кемеровской области. Его обвиняют по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере».
Инцидент случился в декабре 2022 года в международном аэропорту Иркутска. Пассажир, вылетающий в столицу Монголии, прошёл в зону таможенного контроля по «зелёному» коридору. Там он заявил, что у него нет товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию
При досмотре его чемодана сотрудники таможенной службы обнаружили кучу наличных купюр в эквиваленте, превышающий по таможенным правилам 10 тысяч долларов США.
- Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного акта будет направлено транспортной прокуратурой в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег
Происшествия, Фото:
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