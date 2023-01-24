Он бил ножом прямо в горло
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Кижингинского района Бурятии, убившего сожительницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 4 ноября 2022 года.
- По данным следствия, около полудня обвиняемый у себя дома в селе Чесан в ходе возникшей на фоне алкогольного опьянения ссоры с сожительницей схватил со стола кухонный нож и нанёс им несколько ударов в шею женщины. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Мужчина до приезда следственно-оперативной группы скрыться не пытался и оставался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, по этой статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
В Бурятии будут судить мужчину, убившего сожительницу
Происшествия, Фото:
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