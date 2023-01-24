24 января

23 января

Популярное

В Бурятии будут судить мужчину, убившего сожительницу

В Бурятии будут судить мужчину, убившего сожительницу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он бил ножом прямо в горло

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Кижингинского района Бурятии, убившего сожительницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 4 ноября 2022 года.

- По данным следствия, около полудня обвиняемый у себя дома в селе Чесан в ходе возникшей на фоне алкогольного опьянения ссоры с сожительницей схватил со стола кухонный нож и нанёс им несколько ударов в шею женщины. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Мужчина до приезда следственно-оперативной группы скрыться не пытался и оставался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, по этой статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег
В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег
Происшествия, 24.01.2023
Он пытался вывезти свыше 10 тысяч долларов наличными
В Бурятии стали известны подробности исчезновения 13-летней девочки
В Бурятии стали известны подробности исчезновения 13-летней девочки
Происшествия, 24.01.2023
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы  
Улан-удэнец умыкнул унты из незапертой квартиры
Улан-удэнец умыкнул унты из незапертой квартиры
Происшествия, 24.01.2023
Хозяйка квартиры обнаружили пропажу вещей только утром
В Бурятии 67-летний водитель сбил корову и попал в больницу
В Бурятии 67-летний водитель сбил корову и попал в больницу
Происшествия, 24.01.2023
Автомобиль получил серьёзные механические повреждения
В Иркутской области осудили женщину, заказавшую препараты для похудения
В Иркутской области осудили женщину, заказавшую препараты для похудения
Происшествия, 24.01.2023
Женщина заказала сильнодействующие препараты из Казахстана
В Бурятии отец вывел детей из горящего дома
В Бурятии отец вывел детей из горящего дома
Происшествия, 24.01.2023
Пожар произошёл из-за перекала печной трубы
Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом
Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом
Происшествия, 24.01.2023
Пьяный мужчина бил в грудь пенсионерке и сломал ей рёбра
Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Происшествия, 24.01.2023
Пострадавший две недели провёл на больничном
В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей
В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей
Происшествия, 24.01.2023
Агрессивное животное кидалось и на самих ребятишек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^