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В Иркутске осудили охотников на краснокнижных соколов

В Иркутске осудили охотников на краснокнижных соколов
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Все осуждённые отправятся за решётку

Куйбышевский районный суд в Иркутске вынес приговор в отношении семи человек, которые занимались отловом краснокнижных соколов. Мужчины признали виновными по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, совершённые организованной группой».

В 2020 году мужчины в Тажеранских степях Ольхонского района Иркутской области незаконно добывали птиц семейства соколиных, занесённых в Красную книгу.

В сентябре 2020 года правоохранительные органы задержали двоих мужчин, которые прибыли в Сибирь из Московской области и Белгорода. При досмотре у них нашли ловушки и голуби, используемые в качестве приманки для хищника.



Позже были задержаны ещё пять участников преступной группы. В съёмной квартире, где проживали подозреваемые, сотрудники обнаружили двух птиц семейства соколиных - сапсана и балобана. Также у них изъяли приспособления для ловли птиц, шапочки - «клобучки» и бинокль.

- Установлено, что мужчины планировали тайно вывезти птиц автомобильным транспортом за пределы страны для последующей реализации коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они подготовили специальный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещённый в багажнике автомобиля, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Всего к уголовной ответственности привлечено семь человек. Шесть из них оказались иностранцами.

В рамках расследования проводились ряд судебных экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, охотоведческая и орнитологическая.

Члены преступной группы получили от пяти до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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