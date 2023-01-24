В Иркутске осудили охотников на краснокнижных соколов









Позже были задержаны ещё пять участников преступной группы. В съёмной квартире, где проживали подозреваемые, сотрудники обнаружили двух птиц семейства соколиных - сапсана и балобана. Также у них изъяли приспособления для ловли птиц, шапочки - «клобучки» и бинокль.



- Установлено, что мужчины планировали тайно вывезти птиц автомобильным транспортом за пределы страны для последующей реализации коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они подготовили специальный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещённый в багажнике автомобиля, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Всего к уголовной ответственности привлечено семь человек. Шесть из них оказались иностранцами.



В рамках расследования проводились ряд судебных экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, охотоведческая и орнитологическая.

Члены преступной группы получили от пяти до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Позже были задержаны ещё пять участников преступной группы. В съёмной квартире, где проживали подозреваемые, сотрудники обнаружили двух птиц семейства соколиных - сапсана и балобана. Также у них изъяли приспособления для ловли птиц, шапочки - «клобучки» и бинокль.- Установлено, что мужчины планировали тайно вывезти птиц автомобильным транспортом за пределы страны для последующей реализации коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они подготовили специальный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещённый в багажнике автомобиля, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Всего к уголовной ответственности привлечено семь человек. Шесть из них оказались иностранцами.В рамках расследования проводились ряд судебных экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, охотоведческая и орнитологическая.

Куйбышевский районный суд в Иркутске вынес приговор в отношении семи человек, которые занимались отловом краснокнижных соколов. Мужчины признали виновными по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, совершённые организованной группой».В 2020 году мужчины в Тажеранских степях Ольхонского района Иркутской области незаконно добывали птиц семейства соколиных, занесённых в Красную книгу.В сентябре 2020 года правоохранительные органы задержали двоих мужчин, которые прибыли в Сибирь из Московской области и Белгорода. При досмотре у них нашли ловушки и голуби, используемые в качестве приманки для хищника.