В Бурятии сотрудников школы наказали после скандала с избиением девочки

Подростков, травивших девочку, поставили на учёт
В Бурятии к трём сотрудникам Хонхолойской школы, где зафиксировано издевательство над девочкой-инвалидом, применили дисциплинарное взыскание. Мальчики-подростки, травившие школьницу, поставлены на учёт. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
- Приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Мухоршибирского района, на котором рассмотрели ситуацию в Хонхолойской школе. На заседании выступили начальник районного управления образования, директор школы, психолог, педиатр, социальный работник, сотрудники прокуратуры, следственного комитета, полиции. На сегодня школой завершена служебная проверка, к трём должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания. По результатам заседания несовершеннолетние поставлены на учёт, с ними будет проводиться работа, основная цель которой профилактика повторных правонарушений. Как долго - это полностью зависит от поведения подростков, - сообщила Ганькина.
Детский омбудсмен акцентировала внимание на то, что подростков нужно чем-то занять на досуге, а ещё лучше – привлечь их в ряды волонтёров, чтобы они помогали пожилым людям и детям.
- Побеседовала с каждым подростком и мамой о том, что бывает за совершение правонарушений и о важности родительского контроля, - добавила Наталья Ганькина.
На сегодня в школе нет штатного психолога. Поэтому пока там будет продолжать работать группа психологов из республиканского центра образования. Школьная служба медиации, совет старшеклассников уже подключены к вопросу профилактики травли.
По решению районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав до конца учебного года во всех школах Мухоршибирского района пройдут классные часы и родительские собрания на тему буллинга.
- Учитывая, что индивидуальная профилактическая работа с подростками будет проводиться как минимум шесть месяцев, оставляю ситуацию на контроле, - подчеркнула Наталья Ганькина.
Как сообщал «Байкал-Dailу», громкий скандал разразился, когда в соцсети «слили» видео с камеры видеонаблюдения, установленной в Хонхолойской школе. На кадрах – трое учеников, которые всячески издевались над беззащитной школьницей. Молодые люди замахивались на неё, распускали руки, таскали за волосы и, войдя в раж, даже роняли на пол, а та отбивалась как могла. При этом окружающие (в том числе – охрана) не обращали на это никакого внимания.
После обнародования видео инцидентом заинтересовалась полиция и социальные службы. Во время разбирательств выяснилось, что речь идёт о систематических истязаниях. Учащиеся давно подвергают девочку издевательствам, но взрослые бездействовали.
Вопрос дошёл и до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях подростков в отношении ребёнка-инвалида.
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