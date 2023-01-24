На федеральной трассе в Бурятии перевернулась машина с тремя детьми

Всего в ней находилось пять человек





ДТП произошло днём 24 января на федеральной трассе в Кабанском районе Бурятии, в 20 километрах от села Выдрино. Водитель легкового автомобиля съехал в кювет, а после машина опрокинулась.В авто в этот момент находилось пять человек – двое взрослых и трое детей, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Dailу» сообщили, что пострадавших нет.