Всего в ней находилось пять человек
В авто в этот момент находилось пять человек – двое взрослых и трое детей, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Dailу» сообщили, что пострадавших нет.
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24 января
23 января
11:40
Популярное
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На федеральной трассе в Бурятии перевернулась машина с тремя детьми
Происшествия, Фото:
Всего в ней находилось пять человек
В авто в этот момент находилось пять человек – двое взрослых и трое детей, сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Dailу» сообщили, что пострадавших нет.
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