В Иркутской области осудили женщину, заказавшую препараты для похудения

Женщина заказала сильнодействующие препараты из Казахстана



В городе Шелехов Иркутской области предстала перед судом 39-летняя местная жительница. Её признали виновной по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».



Женщина в мае 2022 года заказала в интернет-магазине сильнодействующие препараты для похудения. Они были направлены неизвестным в её адрес из Казахстана.



- Поскольку указанные препараты содержали в своём составе сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой 44 грамма, и их перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза могло осуществляться только с соблюдением установленного законодательством порядка, при получении посылки на почте препараты изъяты из незаконного оборота сотрудниками Иркутской таможни, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд приговорил контрабандистку к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Приговор пока не вступил в законную силу.



