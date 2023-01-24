Его задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, который нарушал общественный порядок. Мужчина шёл по улице и распивал баночное пиво.
Росгвардейцы остановили нарушителя, а когда установили его личность, выяснили, что мужчина находится в оперативном розыске.
- По информации управления федеральной службы судебных приставов, 33-летний улан-удэнец с 2018 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребёнка. Его задолженность составляет свыше 800 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанного мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте и передали судебному приставу.
Улан-удэнец, объявленный в розыск, попался из-за банки пива
Происшествия, Фото:
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