Улан-удэнец, объявленный в розыск, попался из-за банки пива

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Его задержали росгвардейцы



В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину, который нарушал общественный порядок. Мужчина шёл по улице и распивал баночное пиво.



Росгвардейцы остановили нарушителя, а когда установили его личность, выяснили, что мужчина находится в оперативном розыске.



- По информации управления федеральной службы судебных приставов, 33-летний улан-удэнец с 2018 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребёнка. Его задолженность составляет свыше 800 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанного мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте и передали судебному приставу.

