В Иркутской области в морозы чаще горят автомобили

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные оперативно выезжают на тушения



В морозы в Иркутской области увеличилось число пожаров автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



22 января около 11 часов вечера на 29 километре федеральной дороги Р-258 загорелась кабина грузового автомобиля «Вольво». Существовала угроза распространения огня на его прицеп, груженный молочными продуктами. К месту была направлена автоцистерна и четверо пожарных. В течение десяти минут открытое горение было ликвидировано. Кабина тягача получила повреждения на площади 6 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность узлов и агрегатов автомобиля.



В половине второго часа ночи 23 января поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Нива» в городе Усть-Илимске. К месту были направлены 2 автоцистерны, 7 человек личного состава. На момент прибытия подразделений горение происходило в одном из гаражей. После вскрытия дверей из него удалось эвакуировать автомобиль «Тойота Королла Филдер» - он был закопчён на площади 4 квадратных метра. Огнём была повреждена деревянная обшивка стен и пола на площади 20 квадратных метров. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и дымохода.



В 5:06 очевидцы сообщили о горящем автомобиле «Тойота-Калдина», припаркованного на улице Счастливая в селе Мамоны Иркутского района. На момент прибытия первого подразделения горел моторный отсек. Две минуты потребовалось пожарным на ликвидацию возгорания. В результате пожара уничтожены сгораемые детали автомобиля на площади 2 квадратных метра. Предполагаемая причина – электротехническая.



По аналогичной причине загорелся автомобиль «УАЗ» на улице Новогодней в Иркутске. В 5:16 в пожарную охрану поступило сообщение о задымлении в его салоне. Прибывшим подразделением открытое горение было ликвидировано за считанные минуты, площадь пожара - 1 квадратный метр.



Около шести часов утра произошёл пожар в гараже в переулке Совхозном в городе Тулуне. Вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления загорелось потолочное перекрытие внутри гаража с выходом огня на кровлю. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими подразделениями. Его площадь составила 4 квадратных метра.



Ближе к восьми часам утра загорелся моторный отсек автомобиля «Шкода Октавия». На улицу Карла Либкнехта были направлены бойцы иркутской пожарно-спасательной части. В течение пары минут открытое горение на площади 1 квадратный метр было ликвидировано. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



В 8:36 в пожарную охрану поступило сообщение о загоревшемся фронтальном погрузчике «Либхер». К месту - на улицу Пугачева посёлка Магистральный Казачинско-Ленского района – выехала автоцистерна, три человека личного состава. По прибытии было установлено, что горение происходит в кабине. Огнём были уничтожены её сгораемые части на площади 2 квадратных метра. На ликвидацию пожара потребовалось менее пяти минут. По предварительной информации, короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара.



В 10:32 2 автоцистерны, 12 человек личного состава 10 пожарно-спасательной части города Ангарска были направлены в гаражно-строительный кооператив «Искра», где произошёл пожар в одном из боксов. В нем находились три автомобиля. Открытое горение было ликвидировано в течение 10 минут. Огнём уничтожены сгораемые части кабины автомобиля «Ивеко» на площади 8 квадратных метра. «Хендай» получил повреждения на площади 3 квадратных метра, «Ниссан Кондор» - на площади 2 квадратных метра. Гараж сильно закопчён. Общая площадь пожара составила 13 квадратных метров. По предварительным данным, он начался вследствие короткого замыкания электропроводки.



В 11:37 на улицу Школьная в городе Алзамае Нижнеудинского района были направлены пожарные на ликвидацию горения, возникшего под капотом автомобиля «Тойота Ипсум». На ликвидацию открытого горения потребовалось порядка пяти минут. Огнём были уничтожены сгораемые части автомобиля на площади 2 квадратных метра. Пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.

