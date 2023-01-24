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В Иркутской области сотрудники ДПС помогали замерзающим водителям

В Иркутской области сотрудники ДПС помогали замерзающим водителям
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Некоторые из автомобилистов ехали в Бурятию

Сотрудники Госавтоинспекции патрулируют дороги Иркутской области, в некоторых районах которой в минувшие сутки столбик термометра опустился ниже отметки -50 градусов.

В Шелеховском районе, в 10 километрах от села Моты, наряд дорожно-патрульной службы обнаружил на обочине автодороги Р-258 «Байкал» автомобиль Ssang Yong Istana. Управляющий им мужчина пояснил, что он вместе с женой и тремя детьми возвращался из Читинской области в Закаменск. По дороге микроавтобус сломался и не смог двигаться дальше. Старший лейтенант полиции Виталий Самарец доставил маму с детьми в пункт обогрева МЧС, обустроенный в 26 км от места поломки, и вернулся обратно. Вместе с главой семейства он дождался необходимых запчастей и помог в ремонте. После чего семья продолжила движение домой.

Следующий попавший в беду мужчина двигался из Новосибирска в Улан-Удэ. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в 15 километрах от посёлка Залари автолюбитель вышел из машины проверить техническую жидкость. В это время двери иномарки заблокировались, и он остался на улице. Новосибирец позвонил в службу спасения, которая передала сигнал сотрудникам полиции. Учитывая, что температура воздуха местами достигала отметки минус 45 градусов, к звонившему незамедлительно направился наряд ДПС. Через несколько минут они уже были на месте, пригласили замёрзшего в патрульный автомобиль и помогли отрыть салон его Subaru.

Возвращаясь в отдел полиции, инспекторы ДПС Сергей Карнаухов и Руслан Давлетгареев увидели стоящий на обочине «КамАЗ». Водитель пояснил, что вёз груз из Нижнеудинского района в Иркутск. Из-за низкой температуры воздуха замёрзло дизельное топливо, и грузовик заглох. Дорожные полицейские обогрели водителя в салоне своего авто, помогли доставить запчасти и отремонтировать большегруз.

Подобная ситуация произошла на севере Иркутской области. На автодороге «Вилюй» автоинспекторы Александр Кочан и Иван Серых заметили стоящий на проезжей части грузовой автомобиль. Выяснилось, что его водитель направлялся из Усть-Кута в Сургут. В 40-градусной мороз у транспорта вышла из строя топливная система. Отогрев грузовик с помощью другого автомобиля и тепловых устройств, офицеры помогли в приобретении необходимых запчастей и обеспечили безопасность во время проводимых работ.

Ночью в Усть-Ордынском районе полицейские из МО МВД России «Эхирит-Булагатский» подобрали идущего по обочине мужчину с канистрой. Он рассказал, что в 30 км от заправки у него закончился бензин. Часть пути он проехал на попутном транспорте, который свернул с трассы в деревню, а дальше пошёл пешком, надеясь, что удастся с кем-нибудь доехать до места. Но других авто не было. Мужчина признался, что уже практически отчаялся, так как почувствовал, что стал замерзать. Температура воздуха в тот момент опустилась ниже 35 градусов. Дорожные полицейские довезли его до заправки, после чего доставили к автомобилю, который помогли завести, и дождались, пока он прогреется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 

ДПС Иркутская область морозная погода

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