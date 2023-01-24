24 января

23 января

Популярное

Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом

Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный мужчина бил в грудь пенсионерке и сломал ей рёбра

В Иркутске предстанет перед судом 55-летний мужчина, жестоко убивший свою 88-летнюю мать. Трагический инцидент произошёл в январе 2022 года.

- По версии следствия, в конце января прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинил своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, множественных переломов рёбер, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По горячим следам подозреваемый был задержан, его заключили под стражу.

Уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью» отправлено в суд для рассмотрения по существу.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отец вывел детей из горящего дома
В Бурятии отец вывел детей из горящего дома
Происшествия, 24.01.2023
Пожар произошёл из-за перекала печной трубы
Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом
Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом
Происшествия, 24.01.2023
Пьяный мужчина бил в грудь пенсионерке и сломал ей рёбра
Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Побитый коллегой улан-удэнец отсудил компенсацию
Происшествия, 24.01.2023
Пострадавший две недели провёл на больничном
В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей
В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей
Происшествия, 24.01.2023
Агрессивное животное кидалось и на самих ребятишек
В Бурятии «Филдер» протаранил «Хонду»
В Бурятии «Филдер» протаранил «Хонду»
Происшествия, 24.01.2023
Травмы получил один из водителей
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь две семьи
Жителя Бурятии осудили за попытку заживо сжечь две семьи
Происшествия, 24.01.2023
Ожоги получили женщина и один из её детей
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
В Улан-Удэ дважды простаивали трамваи
Происшествия, 24.01.2023
Инциденты произошли с небольшой разницей во времени
В читинском баре изъяли более 14 литров алкогольной продукции
В читинском баре изъяли более 14 литров алкогольной продукции
Происшествия, 23.01.2023
Бар торговал алкоголем, не имея соответствующих документов
В Бурятии за неделю выявили 44 незаконные рубки
В Бурятии за неделю выявили 44 незаконные рубки
Происшествия, 23.01.2023
Из них 10 попадают под статью уголовного кодекса
В Улан-Удэ полыхало двухэтажное здание
В Улан-Удэ полыхало двухэтажное здание
Происшествия, 23.01.2023
Пожар произошёл на улице Автотранспортная

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^