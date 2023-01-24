Иркутянин, убивший свою мать, предстанет перед судом

Пьяный мужчина бил в грудь пенсионерке и сломал ей рёбра



В Иркутске предстанет перед судом 55-летний мужчина, жестоко убивший свою 88-летнюю мать. Трагический инцидент произошёл в январе 2022 года.



- По версии следствия, в конце января прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинил своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки, множественных переломов рёбер, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По горячим следам подозреваемый был задержан, его заключили под стражу.



Уголовное дело по статье «Убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с особой жестокостью» отправлено в суд для рассмотрения по существу.

