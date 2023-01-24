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В Бурятии «Филдер» протаранил «Хонду»

В Бурятии «Филдер» протаранил «Хонду»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получил один из водителей

За прошедшие сутки, 23 января, на дорогах Бурятии зарегистрировано 36 аварий. ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло в селе Тарбагатай. Там столкнулись «Филдер» и «Хонда Цивик».

- Утром 31-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по улице Пушкина в селе Тарбагатай, при выполнении поворота налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Цивик» под управлением водителя 2000 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Хонды» с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.


Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 23 января в Улан-Удэ во время сильного тумана автомобилист сбил пешехода.


ДТП

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