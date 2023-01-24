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В Бурятии спасатели приостановили поиски бесследно пропавшего мужчины

В Бурятии спасатели приостановили поиски бесследно пропавшего мужчины
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О нём ничего неизвестно уже почти две недели

Поиски 48-летнего жителя Селенгинского района, который бесследно исчез около двух недель назад, пока ни к чему не привели. За два последних дня сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) обследовали 20 квадратных километров троп и дорог, но безрезультатно.

- Сейчас поисковые мероприятия приостановлены до выяснения новых обстоятельств. Далее розыскные мероприятия проводятся сотрудниками полиции, – рассказали накануне в группе «Селенга-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина пропал 12 января. Он ушёл с фермы, расположенной в местности Крест. Сельчанин отправился искать коров в сторону села Гусиное Озеро и не вернулся. Спустя пять дней, 17 января, спасатели выдвинулись на его поиски.


пропавшие без вести спасатели

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