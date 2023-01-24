В Бурятии собака разорвала кошку на глазах у детей

Агрессивное животное кидалось и на самих ребятишек







- А если бы она искусала кого-нибудь? Ребятишки очень испугались. Только и разговоров было, что об этой кошечке, – поделились люди в местной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Свидетелей этого происшествия полно. Ребёнок говорит, собака большая и белая. До этого ни разу её не видели.



Глава Мухоршибирского поселения Ольга Янькова сообщила, что в последней декаде января в райцентре запланировали отлов беспризорных псов. Тех, кто знает, кому принадлежит агрессивная собака, попросили сообщить об этом в местную администрацию. Владельца пообещали оштрафовать.











Жителей Мухоршибири терроризируют собаки. На днях сельчане рассказали, что одна из них разорвала кошку прямо на глазах у детей, а потом «кидалась на ребят».