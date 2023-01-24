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В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили за решётку

В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
У преступника изъяли бензопилу

Житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что ранее судимый сельчанин, находясь в Заудинском лесничестве, незаконно срубил 28 сосен. Ущерб, причинённый преступлением, составил 275 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, но ущерб не возместил.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании с осуждённого в пользу Российской Федерации причинённого ущерба.

Орудие преступления – бензопила, а также срубленная древесина по решению суда обращены в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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