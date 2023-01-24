У преступника изъяли бензопилу
Житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).
В судебном заседании установлено, что ранее судимый сельчанин, находясь в Заудинском лесничестве, незаконно срубил 28 сосен. Ущерб, причинённый преступлением, составил 275 тыс. рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, но ущерб не возместил.
- Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании с осуждённого в пользу Российской Федерации причинённого ущерба.
Орудие преступления – бензопила, а также срубленная древесина по решению суда обращены в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили за решётку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 24.01.2023
Инциденты произошли с небольшой разницей во времени
Возбуждено уголовное дело
Воры вынесли более 80 единиц товара
Бар торговал алкоголем, не имея соответствующих документов
В регионе аномальные морозы
Из них 10 попадают под статью уголовного кодекса
Пожар произошёл на улице Автотранспортная
Нападение произошло возле здания районной администрации
Управляющая компания не хотела платить добровольно
За сутки зафиксировано четыре таких пожара
Школьница ушла из дома почти неделю назад и бесследно исчезла
Она провела в холодных подъездах и на улице целую неделю
Его экстренно эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте
А ещё специалистам пришлось ремонтировать 64 водоколонки
За сутки произошло три таких пожара