В Бурятии «чёрного» лесоруба отправили за решётку

У преступника изъяли бензопилу



Житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ).



В судебном заседании установлено, что ранее судимый сельчанин, находясь в Заудинском лесничестве, незаконно срубил 28 сосен. Ущерб, причинённый преступлением, составил 275 тыс. рублей.



В ходе судебного заседания подсудимый вину признал, но ущерб не возместил.



- Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании с осуждённого в пользу Российской Федерации причинённого ущерба.



Орудие преступления – бензопила, а также срубленная древесина по решению суда обращены в доход государства.



Приговор суда не вступил в законную силу.

