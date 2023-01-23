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В Бурятии за неделю выявили 44 незаконные рубки

В Бурятии за неделю выявили 44 незаконные рубки
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Из них 10 попадают под статью уголовного кодекса

Сотрудники лесничеств ежедневно патрулируют леса Бурятии. Только за прошедшую неделю выявлено 44 незаконные рубки.

- Зафиксировано 10 случаев нарушений лесного законодательства по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Больше всего нарушений зарегистрировано в Заиграевском районе – пять случаев. В Еравнинском, Закаменском, Тарбагатайском, Иволгинском и Кабанском районах выявлено по одному случаю незаконной заготовки древесины. Из 10 случаев в девяти специалисты установили нарушителей. Объём незаконно заготовленной древесины составил 28 кубометров. Помимо этого, выявлено 34 случая нарушений лесного законодательства по статье 8.28 КоАП «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев». По всем случаям установлены виновники. Больше всего нарушений выявлено в Хоринском районе – семь, по шесть случаев выявлено в Тарбагатайском и Иволгинском районах. Объём незаконно заготовленной древесины составил 36 кубометров, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД.

Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
черные лесорубы

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