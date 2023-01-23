Житель Бурятии, пытаясь вернуть дочь, напал с ножом на экс-супругу

Нападение произошло возле здания районной администрации



Житель Баунтовского района Бурятии, напавший с ножом на бывшую супругу, приговорён к семи годам лишения свободы.



Всё произошло 30 октября 2022 года в селе Багдарин, возле здания администрации Баунтовского района. 23-летний молодой человек нанёс экс-жене четыре удара складным ножом в шею и левое плечо. На помощь пришли прохожие, а вскоре приехали росгвардейцы. Они задержали нападавшего и увезли в полицию. Раненой же вовремя оказали медицинскую помощь.



На суде молодой человек свою вину признал частично. Он рассказал, что конфликт произошёл из-за маленькой дочери.



Когда супруги развелись, женщина, по словам её бывшего супруга, стала препятствовать его общению с ребёнком. Пытаясь добиться общения с дочерью, отец обращался за помощью и в орган опеки и попечительства, и в минсоцзащиты, и даже в полицию.



В тот день он сумел встретить ребёнка и бывшую жену на улице.



- По словам подсудимого, он решил поговорить и обсудить с бывшей женой вопрос о дальнейшем воспитании ребёнка, обсуждать она отказалась. В этот момент он вспомнил все конфликты с ней из-за того, что она препятствовала его общению с ребёнком, и нанёс два удара ножом в область шеи сзади и два удара ножом нанес в левое плечо. Потерпевшая, схватив его за руки, стала удерживать его, и закричала: «Что ты делаешь? Остановись! У нас же дочь!». От этих слов он сложил нож и убрал его в карман. После этого к ним подбежали свидетели, а он стал оказывать потерпевшей первую медицинскую помощь. Признал факт нанесения ударов ножом, но заявил, что умысла на убийство у него не было, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



В свою очередь, сама женщина и свидетели представили другую картину. По их словам, нападавший отпустил раненую лишь после того, как увидел бегущих на помощь прохожих.



Экспертиза показала, что удары, которые молодой человек нанёс ножом, были сильными. Длина клинка – 8,5 сантиметров, при этом лезвие вошло в плечо по 7 сантиметров.



Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал отсутствие судимостей, молодой возраст, наличие малолетнего ребёнка, положительные характеристики, болезненное состояние здоровья его матери и брата, раскаяние в содеянном.



Молодой человек признан виновным в покушении на убийство. Он получил семь лет в исправительной колонии строгого режима.



Кроме того, он должен будет заплатить 15 тысяч рублей (сумма, выплаченная адвокату за оказание юридической помощи на стадии предварительного следствия), в доход федерального бюджета.



Приговор суда в законную силу пока не вступил.

