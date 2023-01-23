Бар торговал алкоголем, не имея соответствующих документов
Полицейские Читы во время ночного рейда выявили бар, в котором продавали алкогольную продукцию без соответствующих документов. В отношении владельца заведения составлен административный протокол части 2 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В баре-кальянной изъято более 14 литров алкогольной продукции на общую сумму свыше 6000 рублей.
Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия проверено семь развлекательных заведений и один круглосуточный магазин, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В читинском баре изъяли более 14 литров алкогольной продукции
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В регионе аномальные морозы
Из них 10 попадают под статью уголовного кодекса
Пожар произошёл на улице Автотранспортная
Нападение произошло возле здания районной администрации
Управляющая компания не хотела платить добровольно
За сутки зафиксировано четыре таких пожара
Школьница ушла из дома почти неделю назад и бесследно исчезла
Она провела в холодных подъездах и на улице целую неделю
Его экстренно эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте
А ещё специалистам пришлось ремонтировать 64 водоколонки
За сутки произошло три таких пожара
«Это было жутко», - вспоминают перепуганные пассажиры
Наезд произошёл на «зебре»
Схрон он обнаружил возле гаражей
Авария произошла возле АЗС