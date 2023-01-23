В читинском баре изъяли более 14 литров алкогольной продукции

Происшествия, Фото: из архива

Бар торговал алкоголем, не имея соответствующих документов



Полицейские Читы во время ночного рейда выявили бар, в котором продавали алкогольную продукцию без соответствующих документов. В отношении владельца заведения составлен административный протокол части 2 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».



В баре-кальянной изъято более 14 литров алкогольной продукции на общую сумму свыше 6000 рублей.



Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия проверено семь развлекательных заведений и один круглосуточный магазин, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

