В Забайкалье на пожаре погибли четыре человека









В понедельник, 23 января, около семи часов утра во время тушения пожара жилого дома в посёлке Карымское обнаружили четырёх погибших. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам».- В настоящий момент следователи СК совместно со специалистами МЧС, сотрудниками полиции продолжают работу на месте происшествия. Производится осмотр дома, в котором произошёл пожар, изымаются предметы и образцы, по которым будет назначена пожарно-техническая экспертиза с целью установления источника и причины возгорания. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе Следкома.Установлены личности погибших, это 43-летний мужчина, его жена 1983 года рождения, их семилетняя дочь, а также 44-летний родственник. По предварительным данным, возгорание в доме могло произойти из-за курения в доме.Следователи проведут комплекс необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств трагедии.