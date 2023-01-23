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В Забайкалье на пожаре погибли четыре человека

В Забайкалье на пожаре погибли четыре человека
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Возбуждено уголовное дело

В понедельник, 23 января, около семи часов утра во время тушения пожара жилого дома в посёлке Карымское обнаружили четырёх погибших. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам».

- В настоящий момент следователи СК совместно со специалистами МЧС, сотрудниками полиции продолжают работу на месте происшествия. Производится осмотр дома, в котором произошёл пожар, изымаются предметы и образцы, по которым будет назначена пожарно-техническая экспертиза с целью установления источника и причины возгорания. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе Следкома.


Установлены личности погибших, это 43-летний мужчина, его жена 1983 года рождения, их семилетняя дочь, а также 44-летний родственник. По предварительным данным, возгорание в доме могло произойти из-за курения в доме.

Следователи проведут комплекс необходимых следственных действий для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Забайкальский край пожар смерть

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