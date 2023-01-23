Воры вынесли более 80 единиц товара
В Хилокском районе Забайкальского края обокрали пункт выдачи одного из известных маркетплейсов. Неизвестные сорвали металлическую решётку и отжали пластиковое окна, похитили более 80 единиц различного товара от бытовой химии и одежды до электроники на сумму более 250 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали 25-летнего и 29-летнего жителей города Хилок. Один из них ранее был судим, в том числе за кражу. Часть украденного изъята, принимаются меры по установлению места нахождения и возможного сбыта остального имущества.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Один из фигурантов помещён в изолятор временного содержания, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье обчистили пункт выдачи товара на четверть миллиона
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Воры вынесли более 80 единиц товара
Бар торговал алкоголем, не имея соответствующих документов
В регионе аномальные морозы
Из них 10 попадают под статью уголовного кодекса
Пожар произошёл на улице Автотранспортная
Нападение произошло возле здания районной администрации
Управляющая компания не хотела платить добровольно
За сутки зафиксировано четыре таких пожара
Школьница ушла из дома почти неделю назад и бесследно исчезла
Она провела в холодных подъездах и на улице целую неделю
Его экстренно эвакуировали в Улан-Удэ на вертолёте
А ещё специалистам пришлось ремонтировать 64 водоколонки
За сутки произошло три таких пожара
«Это было жутко», - вспоминают перепуганные пассажиры