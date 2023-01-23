В Забайкалье обчистили пункт выдачи товара на четверть миллиона

Воры вынесли более 80 единиц товара



В Хилокском районе Забайкальского края обокрали пункт выдачи одного из известных маркетплейсов. Неизвестные сорвали металлическую решётку и отжали пластиковое окна, похитили более 80 единиц различного товара от бытовой химии и одежды до электроники на сумму более 250 тысяч рублей.



Полицейские установили и задержали 25-летнего и 29-летнего жителей города Хилок. Один из них ранее был судим, в том числе за кражу. Часть украденного изъята, принимаются меры по установлению места нахождения и возможного сбыта остального имущества.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Один из фигурантов помещён в изолятор временного содержания, его подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

