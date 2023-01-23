В Иркутской области введён режим повышенной готовности





По данным министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, за последние сутки дважды был побит рекорд потребляемой мощности за всю историю наблюдений. В воскресенье, 22 января, установлено пиковое значение – на уровне 9310 МВт. Прошлой зимой пик нагрузки установлен на уровне 9111 МВт, а до этого максимальный уровень нагрузки в 8664 МВт отмечался в 1989 году.



Как подчеркнул министр жилищной политики и энергетики региона, все системы жизнеобеспечения функционируют за пределами расчётных нагрузок. Муниципальным образованиям по итогам заседания КЧС дано поручение внепланово проверить готовность резервных источников питания – оборудования, которое применяется в случае отключения котельной, прорыва трубы или при других внештатных ситуациях.



– В период максимальных нагрузок важно бережно использовать электроэнергию: не включать отопительные приборы на максимальную величину без нужды, не отапливать вспомогательные помещения без острой необходимости, исключить одновременное включение энергоёмких приборов: духовых шкафов, электрических плит, бойлеров, не допускать случаев превышения разрешённой мощности, – подчеркнул министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.



Особое внимание участники заседания уделили образовательному процессу. К главам муниципальных образований и руководителям образовательных организаций обратился министр образования Максим Парфенов.



– Главная задача – обеспечить температурный режим в школах и детских садах. Руководителям детских садов и школ важно заблаговременно предупредить родителей о возможности не посещать образовательное учреждение, в первую очередь, разместив информацию на сайте и через группы в мессенджерах. Школы могут в индивидуальном порядке принимать решение: или это не учебные дни и детям будут даны домашние задания, или это дистанционное обучение. Однако в случае если дети пришли в школу, весь преподавательский состав должен быть на месте и обеспечить образовательный процесс, – уточнил Максим Парфенов.



Как доложил губернатору начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, на трассах региона ночью начали работать семь мобильных пунктов обогрева, таким образом, в случае выхода из строя автомобилей водителям будет оказана помощь. О ситуации на дорогах региона рассказал министр транспорта Максим Лобанов.



– Ситуация на дорогах находится под контролем. Сегодня было принято решение отменить шесть маршрутов пассажирского состава автоколонны 1880 в связи с погодными условиями. Это маршруты в Усть-Кут, Тайшет, Рудногорск, Железногорск-Илимский, Усть-Уду и Жигалово. Оперативную ситуацию жителям, которые хотят добраться до этих населённых пунктов, можно уточнять по круглосуточному телефону: 8-914-9-193-598, – подчеркнул Максим Лобанов.











Все оперативные и жизнеобеспечивающие структуры Иркутской области приведены в режим повышенной готовности до 25 января. Такое решение принял губернатор региона Игорь Кобзев во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в правительстве в воскресенье вечером в связи с аномальными морозами на территории региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.Главе региона доложили, на территории области в разных населённых пунктах зафиксированы технологические отключения электроэнергии. Идут работы по восстановлению.– В связи с аномальными морозами до 25 января в Иркутской области введён режим повышенной готовности. В сложившихся условиях важно наладить чёткое взаимодействие между муниципалитетами, ресурсоснабжающими организациями, всеми оперативными структурами для быстрого реагирования на внештатные ситуации или для их предотвращения. Информацию о выявляемых отключениях необходимо сообщать в кратчайшие сроки, – подчеркнул Игорь Кобзев.