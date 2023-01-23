Наезд произошёл на «зебре»
Сегодня утром в Улан-Удэ водитель Toyota Corollа сбил 56-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Наезд произошёл возле автобусной остановки «Институт культуры».
Выяснилось, что авария произошла из-за погодных условий: утром температура воздуха в столице Бурятии опустилась до -40. Стоял сильнейший туман, видимость была очень ограниченной.
Пострадавшего доставили в больницу.
- Водитель пояснил, что из-за сильного тумана не заметил переходящего дорогу пешехода, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в выходные на дорогах Бурятии произошло 40 аварий. Накануне ночью в Прибайкальском районе пьяный водитель, не имеющий прав, пострадал, врезавшись в столб.
В Улан-Удэ из-за сильного тумана сбили пешехода
Происшествия, Фото:
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