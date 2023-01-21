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В Улан-Удэ отключали холодную воду из-за утечки

В Улан-Удэ отключали холодную воду из-за утечки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Без воды оставались два многоквартирных дома и детсад

В пятницу, 20 января, в Улан-Удэ был зафиксирован один инцидент с отключением воды.

В 18:00 из-за выхода воды в подвале дома по ул. Солнечная, 28 была закрыта подача холодного водоснабжения. Без воды остались жители многоквартирных жилых домов на улице Солнечная, 18 и 20, а также детский сад №53 «Кристаллик». Специалисты в это время искали утечку и устраняли её.

В 19:10 были проведены работы по расчистке колодца ул. Солнечная, 22. После холодное водоснабжение потребителям было восстановлено. Время отключения составило 1 час 10 минут.

Однако аварийно-восстановительные работы продолжались. Из-за этого в 20:20 холодную воду отключили также в доме на улице Солнечная, 28. Рабочие там отсекли аварийный участок стальной трубы. Здесь жители оставались без воды также чуть больше часа.

Оперативные службы города уточняют, что подвоз воды был организован. 
отключение воды

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