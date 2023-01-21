Без воды оставались два многоквартирных дома и детсад
В пятницу, 20 января, в Улан-Удэ был зафиксирован один инцидент с отключением воды.
В 18:00 из-за выхода воды в подвале дома по ул. Солнечная, 28 была закрыта подача холодного водоснабжения. Без воды остались жители многоквартирных жилых домов на улице Солнечная, 18 и 20, а также детский сад №53 «Кристаллик». Специалисты в это время искали утечку и устраняли её.
В 19:10 были проведены работы по расчистке колодца ул. Солнечная, 22. После холодное водоснабжение потребителям было восстановлено. Время отключения составило 1 час 10 минут.
Однако аварийно-восстановительные работы продолжались. Из-за этого в 20:20 холодную воду отключили также в доме на улице Солнечная, 28. Рабочие там отсекли аварийный участок стальной трубы. Здесь жители оставались без воды также чуть больше часа.
Оперативные службы города уточняют, что подвоз воды был организован.
В Улан-Удэ отключали холодную воду из-за утечки
Происшествия, Фото:
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