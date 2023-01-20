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В Бурятии у пассажиров «Жигулей» изъяли мешки с коноплёй

В Бурятии у пассажиров «Жигулей» изъяли мешки с коноплёй
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Машину остановили из-за того, что водитель не был пристёгнут

Сотрудники ДПС ночью 10 января на улице в Гусиноозёрске остановили автомобиль «ВАЗ-2106» из-за того, что водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. В салоне автоинспекторы обнаружили мешки с коноплёй.

- В ходе составления административного протокола за допущенное нарушение (ст. 12.6 КоАП РФ) полицейские обнаружили на заднем сиденье в салоне машины два мешка с массой растительного происхождения. Как выяснилось, марихуаной общим весом около 5 килограммов, принадлежащей двум пассажирам 30 и 33 лет, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчины пояснили, что собрали коноплю на поле в 15 километрах от Гусиноозёрска для собственного употребления. Задержали их, когда они ехали обратно домой.

Результат их освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ показал положительный результат. За это мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

Оба ранее были судимы за приобретение и хранение наркотических средств, причём старший из них – дважды. Оба трудоустроены.

Возбуждены уголовные дела по статье «Приобретение наркотических средств в крупном размере».

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