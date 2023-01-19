В селе в Бурятии вспыхнула водонапорная башня

Жильцы частных домов остались без воды
Днём 19 января в селенгинском селе Тохой отключили холодную воду. Она исчезала в частных домах, где проживают 25 человек.
Причина – возгорание водонапорной башни, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7». К тушению привлекли пятерых сотрудников пожарно-спасательной части № 40 и задействовали две единицы техники.
Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. Пламя повредило крышу на площади в 16 квадратных метров.
Жильцы частных домов остались без воды
Оба пожара произошли в Иволгинском районе
Его задержали полицейские и сотрудники УФСБ
Мужчина получил условный срок
Трагедия произошла поздней ночью
Обошлось без пострадавших
Женщина смогла потушить огонь самостоятельно
Мужчина зарезал одного пассажира, с которым поссорился
Так они пытались повысить свою результативность
Взяточник незаконно помогал людям, осуждённым к обязательным работам
ДТП произошло в Джидинском районе
Электроэнергию полностью восстановили только к полуночи
Оба наезда произошли на «зебрах»
Молодой человек накупил продуктов почти на 11 тысяч рублей, расплачиваясь украденной картой
Здание представляет опасность