В селе в Бурятии вспыхнула водонапорная башня

Жильцы частных домов остались без воды





Днём 19 января в селенгинском селе Тохой отключили холодную воду. Она исчезала в частных домах, где проживают 25 человек.Причина – возгорание водонапорной башни, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7». К тушению привлекли пятерых сотрудников пожарно-спасательной части № 40 и задействовали две единицы техники.Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. Пламя повредило крышу на площади в 16 квадратных метров.