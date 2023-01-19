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В селе в Бурятии вспыхнула водонапорная башня

В селе в Бурятии вспыхнула водонапорная башня
Происшествия,  Фото:из архива
Жильцы частных домов остались без воды

Днём 19 января в селенгинском селе Тохой отключили холодную воду. Она исчезала в частных домах, где проживают 25 человек.

Причина – возгорание водонапорной башни, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7». К тушению привлекли пятерых сотрудников пожарно-спасательной части № 40 и задействовали две единицы техники.

Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь. Пламя повредило крышу на площади в 16 квадратных метров. 
пожар вода

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