В Забайкалье бомж украл телевизор со стены в общежитии

Вора заметила вахтёрша



В общежитии посёлка Карымское Забайкальского края украли телевизор. О краже телевизора в полицию заявил вахтёр.



Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что он висел на стене в вестибюле общежития. В утреннее время вахтер услышала посторонние шумы в помещении и решила проверить. Женщина увидела неизвестного молодого человека, который снял с кронштейна телевизор и направился с ним к выходу. Заявитель безуспешно попыталась задержать вора.



- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 44-летний гражданин без определённого места жительства. От него получены признательные показания. Похищенный телевизор он спрятал в нефункционирующем колодце теплотрассы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное изъято.





