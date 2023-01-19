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В Забайкалье бомж украл телевизор со стены в общежитии

В Забайкалье бомж украл телевизор со стены в общежитии
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Вора заметила вахтёрша

В общежитии посёлка Карымское Забайкальского края украли телевизор. О краже телевизора в полицию заявил вахтёр.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что он висел на стене в вестибюле общежития. В утреннее время вахтер услышала посторонние шумы в помещении и решила проверить. Женщина увидела неизвестного молодого человека, который снял с кронштейна телевизор и направился с ним к выходу. Заявитель безуспешно попыталась задержать вора.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 44-летний гражданин без определённого места жительства. От него получены признательные показания. Похищенный телевизор он спрятал в нефункционирующем колодце теплотрассы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное изъято.


Забайкальский край кража

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