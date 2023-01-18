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В Бурятии из-за короткого замыкания сгорело 30 центнеров сена

В Бурятии из-за короткого замыкания сгорело 30 центнеров сена
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Хозяин успел спасти свой скот

Днём 17 января, в селе Зун-Мурино Тункинского района Бурятии сгорела надворная постройка на территории частного дома. В ней хозяин содержал коров и хранил сено.

О возгорании сообщил владелец участка, который находясь дома, увидел пламя во дворе. На момент прибытия пожарных дощатая надворная постройка была полностью охвачена огнём.

На тушение открытого огня ушло около часа.

- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в постройке. Животные не пострадали, хозяин успел выгнать скот до прибытия пожарных, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара полностью уничтожена надворная постройка на площади 60 квадратных метров и 30 центнеров сена.

пожар

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