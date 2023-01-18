В Бурятии из-за короткого замыкания сгорело 30 центнеров сена

Хозяин успел спасти свой скот



Днём 17 января, в селе Зун-Мурино Тункинского района Бурятии сгорела надворная постройка на территории частного дома. В ней хозяин содержал коров и хранил сено.



О возгорании сообщил владелец участка, который находясь дома, увидел пламя во дворе. На момент прибытия пожарных дощатая надворная постройка была полностью охвачена огнём.



На тушение открытого огня ушло около часа.



- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в постройке. Животные не пострадали, хозяин успел выгнать скот до прибытия пожарных, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В результате пожара полностью уничтожена надворная постройка на площади 60 квадратных метров и 30 центнеров сена.



