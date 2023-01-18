В Братске поймали виновницу ДТП, сбившую на полной скорости светофор

Новый светофор не простоял и месяца



Ночью 16 января в городе Братск Иркутской области автомобильToyota Corolla на полной скорости сбил светофор. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Советская. Водитель скрылся с места ДТП.



Дорожные полицейские вскоре поймали нарушителя. Ей оказалась 59-летняя местная жительница, которая призналась в содеянном.



На женщину составили административный протокол за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Кроме того, она заплатит штраф в размере 5000 тысяч рублей за повреждение объекта улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По словам председателя комитета ЖКХ администрации Братска Алексея Минченко, новый электронный регулировщик уже заказан. Ориентировочный срок поставки — 10 февраля.



По данным администрации Братска, расходы на приобретение и монтаж оборудования оценили в 175 тысяч рублей. Власти города намерены подать в суд на женщину, потребовав возмещения затрат на приобретение нового светофора.



- В порядке гражданского судопроизводства в отношении виновницы ДТП будет подан иск о возмещении расходов на приобретение нового светофора, демонтаж обломков старого и монтаж нового оборудования, - дополнили в мэрии.



В мэрии Братска отметили, что светофоры на данном перекрёстке сбиваются с незавидной регулярностью. Так, в ноябре 2018 года комплекс регулировщиков вывел из строя самосвал. В декабре 2019 года светофор и дорожный знак снёс водитель иномарки.

