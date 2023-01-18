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В Улан-Удэ вор назвался именем брата

В Улан-Удэ вор назвался именем брата
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина несколько дней воровал продукты из магазина

В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из продуктового магазина.

- Тревожная кнопка сработала вечером в одном из магазинов в Железнодорожном районе. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны персонал магазина пояснил, что один из посетителей в течение нескольких дней совершал кражи различного товара. Это было выявлено в результате просмотра записей с камер видеонаблюдения. В этот раз мужчина «отоварился» на сумму более 3 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

При установлении личности мужчина сначала представился сотрудникам Росгвардии именем своего брата. Однако позже были установлены его настоящие данные. Выяснилось, что задержанный уже находится в розыске за совершённую ранее кражу.

Задержанный, ранее судимый 34-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. По фактам краж возбуждено уголовное дело.

кража Росгвардия

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