В Улан-Удэ вор назвался именем брата

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина несколько дней воровал продукты из магазина



В Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из продуктового магазина.



- Тревожная кнопка сработала вечером в одном из магазинов в Железнодорожном районе. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны персонал магазина пояснил, что один из посетителей в течение нескольких дней совершал кражи различного товара. Это было выявлено в результате просмотра записей с камер видеонаблюдения. В этот раз мужчина «отоварился» на сумму более 3 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



При установлении личности мужчина сначала представился сотрудникам Росгвардии именем своего брата. Однако позже были установлены его настоящие данные. Выяснилось, что задержанный уже находится в розыске за совершённую ранее кражу.



Задержанный, ранее судимый 34-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. По фактам краж возбуждено уголовное дело.



