Читинка пришла на свидание в колонию с наркотиками

Девушка спрятала «подарок» в пачке сигарет



В исправительную колонию №5 в Чите пытались хитрым способом пронести наркотики.



- Сотрудник отдела режима и надзора при досмотре личных вещей гражданки Н. 1993 г.р., прибывшей на длительное свидание к осуждённому, обнаружил и изъял полиэтиленовые свёртки с тёмно-зелёным веществом по внешним признакам схожим с наркотическим, спрятанные ухищрённым способом в пачке сигарет, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



Экспертиза показала, что изъятое – гашишное масло весом около одного грамма.



По данному факту проводится служебная проверка.



