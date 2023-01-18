Девушка спрятала «подарок» в пачке сигарет
В исправительную колонию №5 в Чите пытались хитрым способом пронести наркотики.
- Сотрудник отдела режима и надзора при досмотре личных вещей гражданки Н. 1993 г.р., прибывшей на длительное свидание к осуждённому, обнаружил и изъял полиэтиленовые свёртки с тёмно-зелёным веществом по внешним признакам схожим с наркотическим, спрятанные ухищрённым способом в пачке сигарет, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
Экспертиза показала, что изъятое – гашишное масло весом около одного грамма.
По данному факту проводится служебная проверка.
Читинка пришла на свидание в колонию с наркотиками
Происшествия, Фото:
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